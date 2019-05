Convivència i Progrés demana que es revisi el Pla General de Banyoles

El partit Convivència i Progrés de Banyoles, encapçalat pel periodista Joaquim C. Fernández, considera que el Pla General de Banyoles, que s'ha aprovat inicialment, «s'ha de retirar o revisar en profunditat». L'alcaldable creu que «el Pla General ha generat al·legacions molt significatives sobre el plantejament de zones sensibles de la ciutat i això ens fa pensar que no es correspon amb les necessitats de Banyoles». Un dels arguments del partit és que el projecte «crea una pressió innecessària sobre algunes indústries a la zona de la Farga, un barri on es planteja la construcció de 400 habitatges».

En el darrer dia de campanya, el grup banyolí remarca que el Pla General de Banyoles «ha estat motiu de debat» per diversos motius: «Primer, perquè després de tres legislatures i malgrat les promeses electorals de l'alcalde, Miquel Noguer, en les campanyes de 2011 i 2015, hem arribat a 2019 i el pla es troba tot just en la fase d'aprovació inicial. I segon, perquè el pla no resol les necessitats de la ciutat i en crea de noves que el fan inviable». El cap de llista assegura que «si l'aprovació del projecte depèn dels vots de Convivència i Progrés, aquest plantejament no s'aprovarà en les condicions sobre les quals està plantejat».



Revisions i temes pendents

Respecte a la pressió afegida que la formació creu que es crearà a la zona industrial de la Farga si s'aprova el projecte, el grup proposa «una revisió del pla per convertir aquesta zona en un centre de creació per atraure talent, posant facilitats per a la rehabilitació i l'ocupació d'edificis ja existents per part d'artistes, tallers o galeries», entre d'altres.

Per altra banda, el candidat opina que abans del Pla General definitiu «convé definir els plans especials pendents, com el de recs, que ha de fer valdre aquest patrimoni singular, o el de la zona de Sota Monestir, per tal d'integrar-la al cinturó verd que s'ha de confegir amb el camí dels prats, l'Estany, el puig de Sant Martirià o la Draga».