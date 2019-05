ERC està satisfeta de difondre «la Banyoles republicana»

Candidatura d'ERC-Junts per Banyoles, en l'acte d'ahir.

Candidatura d'ERC-Junts per Banyoles, en l'acte d'ahir. ERC-JxB

L'alcaldable d'ERC-Junts per Banyoles, Jaume Butinyà, acompanyat d'alguns membres de la llista, va protagonitzar ahir al Mirador Joan de Palau de Banyoles un acte en què va valorar molt positivament la campanya electoral que ha desenvolupat la seva candidatura. Butinyà es va mostrar especialment content d'haver pogut explicar el projecte de la «Banyoles republicana» que desitgen, «basada, entre d'altres, en els valors del compromís, el respecte, l'ecologia, el benestar, la igualtat, l'educació, la justícia o la llibertat», detalla la formació en un comunicat. Butinyà va destacar que la campanya ha estat possible gràcies a la implicació dels membres de la llista i també de molta gent anònima, tant de la Secció Local d'ERC com de fora del partit.