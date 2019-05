«Lloc Net, Joc Net» insta a què es retirin els símbols independentistes de Verges

La iniciativa «Lloc Net, Joc Net», integrada per les entitats Aixeca't-Levántate, Impuls Ciutadà, S'ha acabat, i Catalunya per Espanya, va demanar ahir que es retiressin en un marge de 24 hores els símbols independentistes de l'espai públic, incloent-hi el mobiliari urbà, tal com determina la resolució de la Junta Electoral Central (JEC) del 21 de maig. Aquesta petició anava destinada principalment a Verges, però també a la resta de pobles gironins.

Segons explica la iniciativa «Lloc Net, Joc Net», «va presentar davant la JEC una queixa pels criteris utilitzats per la Junta Electoral Provincial (JEP) de Girona en relació amb la presència de símbols partidistes, com estelades o llaços grocs, a l'espai públic». En aquest sentit, segons la resolució de la JEP de Girona del 15 d'abril, «s'establia que els fanals públics del municipi de Verges no estaven compresos entre els llocs en els quals els ajuntaments havien de respectar el principi de neutralitat política durant els períodes electorals». El 21 de maig, la JEC va revocar la resolució de la JEP, i va afirmar que el mobiliari urbà també entrava en aquesta obligatorietat.

En el darrer dia de campanya, la iniciativa «va sol·licitar a la JEP de Girona que ordeni a les Juntes Electorals de la Zona que revisin els seus acords per adaptar-los a la doctrina del 21 de maig i que en el marge de 24 hores, ordenin a les autoritats locals la retirada dels símbols». Si no s'acata l'ordre, demanen que sigui la policia autonòmica la que ho faci, sobretot abans del dia d'avui.