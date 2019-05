L'últim assalt a l'alcaldia de Figueres

Objectiu: l'alcaldia de Figueres. Els deu candidats a la capital alt-empordanesa van tancar ahir dues setmanes d'intensa activitat electoral i amb l'esprint final van perseguir convèncer els indecisos. Amb els darrers mítings, sopars i actuacions musicals els líders polítics donaven per tancada la campanya, per encarar avui la jornada de reflexió i els comicis de diumenge.

La majoria de partits van optar per una clausura de campanya festiva i escampats arreu de la ciutat. Junts per Figueres (JxF), actualment al govern, es va instal·lar a la plaça Catalunya, on, durant tota la tarda hi van haver jocs infantils, seguit d'un supar popular, música i còctels. El seu alcaldable, Jordi Masquef, va demanar el vot per fer de Figueres «la ciutat que tots volem», el seu lema de campanya.

A escassos metres de distància, Guanyem Figueres hi celebrava el seu darrer acte electoral, a la plaça del Gra, amb parlaments d'Anna Gabriel, Vidal Aragonès i l'alcaldable José Castellón i la número dos Paula Franquesa. Surten disposats a «guanyar» per cambiar el rumb de la ciutat dels darrers anys.

Des d'ERC, també volen trencar amb la dinàmica dels últims governs. «Volem liderar la transformació econòmica i social que Figueres demana a crits», va dir l'alcaldable Agnès Lladó, qui creu que ha arribat el moment de deixar enrere la ciutat dels anys 80.

Els republicans van aprofitar les últimes hores de campanya per estar a peu de carrer en diversos punts de la ciutat per acostar el seu projecte als ciutadans. Al vespre, van celebrar l'acte final a El Pati.



PSC i PP denuncien «joc brut»

La campanya electoral es va tensar en l'última jornada i tant el PSC com el PP van denunciar «joc brut». Els socialistes van denunciar una bustiada feta amb fulletons manipulats en què es falsejava el partit. «Vota'm i faré alcalde en Jordi Masquef», deia el missatge, en què hi apareixia una fotografia del candidat Pere Casellas. El partit va denunciar el muntatge a través d'un comunicat.

El PSC va tancar la campanya «constatant que Figueres vol un canvi». Segons Casellas els ciutadans els han fet arribar «com mai» els seus problemes i es mostra convençut que el canvi que reclamen els figuerencs coincideixen amb els seus eixos de campanya: «ordre, neteja i seguretat».

Així mateix, la candidata del PP, Maria Àngels Olmedo va carregar contra les declaracions del cap de llista de Cs, Héctor Amelló, qui demana el vot per a la formació taronja argumentant que els populars es quedaran sense representació al consistori.

«Queda acreditat que Cs no té ideologia pròpia i que ha d'atacar al pretès enemic per poder rescatar els vots que li manquen», assegura Olmedo. L'alcaldable del PP va donar per tancada la campanya ahir al migdia al Parc Bosc acompanyada del president del PPC, Alejandro Fernández.

Per la seva banda, Amelló es va reivindicar ahir a la nit com «l'esperit del 21-D» i l'únic capaç d'evitar que el govern caigui «en mans dels partits separatistes». El líder de Cs va celebrar l'acte i el sopar final de campanya al restaurant La Cantina, acompanyat també de l'alcaldable de Vilafant, Rebeca López.



Grups sense representació

Les candidatures sense representació a l'Ajuntament –Veïns Figueres, Canviem Figueres i Aixequem Figueres– també van encarar les últimes hores decisives per la campanya. En el cas de Canviem, l'alcaldable Xavier Amiel va encapçalar l'acte final de campanya al Museu del Joguet.