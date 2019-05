Pedro Sánchez adverteix que «el canvi només el sap governar el PSOE»

El PSOE va posar el punt final a la seva campanya per a les municipals, autonòmiques i europees a Madrid, comunitat a la qual tenen possibilitats de governar amb el seu candidat, Ángel Gabilondo. «El canvi pot arribar, però el canvi només el sap governar el PSOE», va destacar el president del Govern en funcions i líder del partit, Pedro Sánchez, al míting de tancament de la campanya davant d'unes 2.500 persones a l'Auditori Pilar García Peña per fer costat a Gabilondo i el candidat a l'alcaldia de Madrid, Pepu Hernández, amb menys possibilitat de guanyar, però que podria ser determinant per assegurar un nou mandat de l'actual alcaldessa, Manuela Carmena.

Sánchez va demanar el vot per al PSOE a les autonòmiques de Madrid no només per l'oportunitat de canvi, sinó perquè considera que és una «responsabilitat acabar amb més de 30 anys de corrupció del PP». Però també va advertir del risc d'involució que representa el projecte de les tres dretes de PP, Ciutadans i Vox, que posen en qüestió la conquesta de les llibertats d'aquests 40 anys de democràcia, que pensen en els immigrants com a «ciutadans de segona» o que «plantegen construir fronteres mentals i físiques».

«Avançar», com proposa el PSOE, «és el que posen en qüestió les forces reaccionàries», amb les quals va voler marcar distàncies Sánchez, per a qui «conviure vol dir que Espanya és pàtria de tots i no dels que es van manifestar a la plaça de Colón» ni d'aquells que «confonen pàtria amb patrimoni que s'emporten a paradisos fiscals». Sánchez va advertir als madrilenys que la justícia social per la qual ell apostarà al capdavant del Govern no s'assolirà de manera tan rotunda si a Madrid segueix un Govern que «aposti per la privatització dels centres d'atenció primària» a la sanitat.