El PSC vol fer la variant de les Preses i Olot

La formació socialista d'Olot encapçalada per Josep Guix assegura que la construcció de la variant de Les Preses i Olot és «urgent». Per això la formació explica que «està d'acord» amb el pacte dels tres alcaldes que sigui d'1+1 per «minimitzar al màxim l'impacte ambiental. També apunten que és convenient que estigui semisoterrada en alguns punts, com Les Preses i l'Escola Verntallat. Sobre la variant d'Olot, els socialistes demanen que s'executi el projecte ja aprovat, amb modificacions puntuals del projecte. En aquesta matèria també volen construir l'autovia de Besalú a Cornellà del Terri, arranjar l'avinguda de Sant Jordi i la de Santa Coloma.