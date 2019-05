El PSC de la Bisbal proposa un pacte per «salvar» la nova biblioteca comarcal

El candidat del PSC-Independents per la Bisbal, Òscar Aparicio, proposa un acord que permeti deixar sense efecte l'execució de la sentència que ordena l'enderroc de la nova biblioteca comarcal. L' aposta per «salvar» l'edifici és un dels punts destacats de l'ampli programa d'actuació cultural que ha dissenyat la formació per als propers quatre anys.

L'alcaldable sosté que és urgent trobar una solució al conflicte per la via del diàleg amb el veí que va denunciar que les obres de l'edifici no complien la normativa. Aparicio assegura que un pacte amb el denunciant permetria desencallar l'acord i deixar sense efecte la sentència del jutjat que obliga a enderrocar l'edifici. A més, apunta que «l'Ajuntament i tots els ciutadans de la Bisbal s'estalviarien haver de pagar els 800.000 euros que costarien les obres per tirar a terra l'edifici».

Aparicio lamenta que les obres de la nova biblioteca hagin estat «al centre de la polèmica els últims anys» i considera que és urgent trobar una solució al conflicte. «L'equipament es va concebre per tal de ser una biblioteca referent a la comarca i un espai de difusió i redistribució cultural a la Bisbal», considera l'alcaldable, però ara l'edifici està abandonat i pendent d'enderroc. «No podem deixar passar quatre anys més amb aquests amenaça», resol.