Àstrid Desset revalida l'alcaldia a Anglès, ara amb majoria absoluta

El que semblava que havia de ser un frec a frec entre els darrers dos alcaldes del municipi, Pere Espinet i Àstrid Desset, s'ha decantat a favor de l'actual alcaldessa, amb majoria absoluta per a Junts per Anglès. La marca de JxCat al municipi selvatà ha aconseguit nou dels tretze regidors, mentre que Per Anglès Units (PAU), que havia sigut la força més votada el 2015, s'ha quedat amb quatre.

Les altres dues formacions que havien fet llista al poble, ERC -liderada per Xavier Vilamitjana, exedil de PAU- i el PSC, amb Xavier Montero com a alcaldable, no han obtingut representació al ple.