Balliu manté el lideratge a Caldes, però perd la majoria absoluta

Junts per Caldes es manté com la primera força política a Caldes de Malavella, però perd la majoria absoluta guanyada fa quatre anys per Convergència i Unió i li caldran pactes per governar. En les eleccions del 2015, Salvador Balliu va aconseguir la reelecció i va sumar la seva primera majoria absoluta, obtenint set dels tretze regidors.

Eren quatre més que el seu principal competidor, Joan Colomer, de la Plataforma Independent de Caldes (PIC), una formació que enguany ha decidit tancar una etapa de gairebé quinze anys i no presentar-se.

Qui manté el resultat respecte els passats comicis és Esquerra Republicana, ara liderada per Dídac López, que confirma els dos regidors que va obtenir fa quatre anys Isabel Lozano, mentre que Som Caldes-Alternativa Municipalista, la llista vinculada a la CUP, entrarà amb dos edil al ple, que serà més divers que en la darrera etapa, ja que les sis forces que han fet llista han obtingut representació.

Així, els socialistes repeteixen el resultat que van tenir el 2011 i el 2015, amb un representant, però s'han quedat a només vuit vots d'haver obtingut el segon. Ciutadans i Caldes en Comú també han aconseguit un escó per a cadascú.