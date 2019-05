Els candidats, sastisfets, però amb el regust que no hi hagi majories més àmplies

Els candidats esperaven uns resultats diferents en els quals els figuerencs donessin un tomb als resultats habituals als partits tradicionals. Tot i això estan satisfets de l'àmplia representació de partits en un consistori on Junts encara no té majoria i remarquen la bona participació ciutadana.

JxF-junts

Jordi Masquef

«Tots els indicadors són molt positius», segons el guanyador d'aquestes eleccions, Jordi Masquef, per a qui és una «nit fantàstica». «Algunes forces han pujat, altres han desaparegut, no hi ha tanta fragmentació com la gent augurava i la governabilitat de Figueres ha de ser possible». Per Masquef, «a nosaltres ens toca intentar tirar endavant la ciutat i veurem els propers dies les opcions que hi ha, no es descarta res i tampoc un govern en minoria».

ERC

Agnès Lladó

ERC està contenta de l'increment de vots amb un «equip molt potent i molt preparat» que té un projecte «sòlid». «L'escenari estava molt obert i feiem una crida a la participació, Figueres ha respost i la participació ha sigut més alta que a les passades municipals; felicitats al guanyador». Van destacar que són el grup que més creix i de moment no pensen en pactes.

psc

Pere Casellas

«És conegut que teníem una expectativa elevada però estem satisfets, ens agrada que hi hagi anat més gent a participar», va remarcar el candidat socialista. Per Casellas, Junts ha aglutinat el vot de dretes. Respecte a possibles acords, «hi ha una majoria de vots d'esquerres però tot és obert, hi ha una possibilitat d'una majoria».

ciutadans

Héctor Amelló

«Repetim el número de regidors, augmentem el número de vots, estem contents, el fet de repetir vol dir que el partit està consolidat». És l'anàlisi del candidat de Ciutadans, que valora molt positivament el creixement arreu del partit i la participació de la població en aquestes eleccions, amb un 57%.

guanyem figueres

Joselín Castellón

«No són els resultats que esperavem», va admetre Castellón. «Però estem contents per l'augment de participació». El candidat va felicitar Junts. Ara esperen «seguir treballant per la gent que no té veu i seguirem treballant des dels barris, Guanyem Figueres és un espai nou i potser no ha arribat prou a la gent».

canviem figueres

Xavier Amiel

«Esperàvem uns resultats diferents a Figueres, el poble ha escollit una vegada més el que els ha semblat», va manifestar Amien, que va felicitar Junts per Figueres. «Esperàvem treure un altre regidor, però no és fàcil, i hem passat per davant del PP, que tenia tradició de treure entre un i dos regidors, i a poca distància de Gua­nyem».

pp

Maria Àngels Olmedo

Va agrair els seus votants i va admetre que «Vox ens ha afectat, això ha fet que ells no en treguin i que nosaltres no en tinguem». «Sap greu perquè hem fet moltes coses per Figueres i ens en quedaven moltes per fer».