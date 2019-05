Dulsat referma el lideratge, però faran falta pactes per governar Lloret

L'actual alcalde lloretenc, Jaume Dulsat, referma el lideratge millorant els resultats de les eleccions municipals del 2015, però li caldrà buscar suports per tirar endavant el mandat.

Actualment l'equip de govern està integrat pel PDeCAT, Esquerra i el PSC. Al capdavant de les dues primeres repeteixen els actuals números 1: per una banda, Dulsat -ara sota les sigles de Junts per Lloret- i que en els darrers comicis va obtenir sis regidors; i per l'altra, Jordi Orobitg, que va tenir dos edils el 2011. Qui ha canviat de cara ha estat el tercer membre del govern, el PS, amb Francisco Pastor com a relleu d'Antonio Lorente, que va obtenir tres representants en les passades eleccions. En aquestes eleccions, les tres formacions que han governat han sortit reforçades, amb millors resultats que fa quatre anys.

La força més votada és JxCat, que frena la tendència a la baixa i repunta un regidor respecte als anteriors comicis.

El principal competidor fins ara per als convergents i segona força al plenari en el darrer mandat amb quatre regidors, el Moviment Independent Lloret (Millor), no s'ha presentat, tot i que ja ha anunciat que hi tornarà en les eleccions del 2023. Li pren el relleu com a segona força el PSC, que també va a l'alça, amb cinc edils, dos més que el 2011; i ERC, que passa de dos a tres.

Fins a dotze formacions polítiques s'han disputat l'alcaldia de Lloret de Mar aquesta vegada, una de les xifres més altes de la demarcació. Tot i així, només sis grups han aconseguit representació, reduint així el ventall respecte aquest darrer mandat, quan vuit forces han tingut seient al ple.

També agafa múscul Ciutadans, que amb Jorge Hernández repetint com a cap de llista, ha passat de dos a tres seients al ple selvatà.

Pel que fa a l'esquerra, només Lloret en Comú manté els dos escons que ja tenia -fins ara com a ICV-EUiA-; Podem, que es presentava amb Gabriela Attene com a número 1, i Som Alternativa -el partit creat a finals de l'any passat per Albano Dante Fachin-, que està liderat per l'actual regidor de A Lloret Sí, es Pot, amb Paulino Gracia, queden fora de l'Ajuntament, com la CUP. Tampoc tindran representant el PP, Piai i Independents per Lloret.

Força Lloret, una formació municipal encapçalada per Lluïsa Baltrons, que en les passades eleccions havia anat de número 3 a la llista del PDeCAT i era quarta tinent d'alcalde, també ha aconseguit un representant.

Els resultats a Lloret de Mar es van analitzar amb el 97% escrutat, al tancament d'aquesta edició.