ERC guanya a Blanes en nombre de vots i empata amb 5 edils amb el PSC i Comuns

Els republicants han guanyat les eleccions municipals a Blanes en nombre de vots, amb 3.268. Un resultat, però, que no suposarà que automàticament el republicà Àngel Canosa es converteixi en el nou alcalde de la ciutat. I és que s'ha produït novament, com ja va passar el 2015, un triple empat entre tres formacions: ERC, PSC i BCP. Per tant, caldrà buscar pactes entre grups municipals per tal d'obtenir govern en aquesta població de la Selva marítima.

Els socialistes s'han quedat a només 19 vots de situar-se al capdavant dels tres partits més votatas. I Blanes en Comú que va obtenir l'últim escó de la nit, se situa amb 2.951 vots en la tercera posició i també empta amb nombre de regidors.

Les converses entre els líders d'ERC, PSC i BCP tenen la clau del futur alcalde però també, els altres dos partits que tenen representació. N'han obtingut, JxCAT de Mia Ametller amb tres edils; i Ciutadans, amb Sergio Atalaya al capdavant, també compta amb tres edils al nou consistori.

En aquestes elecions municipals s'ha passat de vuit a deu candidatures. S'ha presentat per primer cop tres nous grups municipals com són l'Agrupació Participava Blanes (APB-IdSelva); Vox i Unidos Si. Per tant, aquestes s'han jugat tenir una cadira al ple de l'Ajuntament que està format en per 21 regidors. Finalment, però cap de les tres formacions han obtingut representació. El PP i la CUP que fins ara comptaven amb regidors s'han quedat sense cap edil en aquest municipi de la Selva Marítima. La CUP en tenia dos en l'anterior mandat i el PP, un.

Així doncs, fins al 15 de juny, quan es constituirà el nou Ajuntament, els partits majoritaris buscaran obtenir l'alcaldia. El guanyador, Àngel Canosa es veurà si pot fer valer els pocs vots de diferència que ha obtingut respecte al PSC, que lidera Mario Ros, actual alcalde en funcions. A Blanes en Comú tampoc poden tirar la tovallola, ja que podrien ser claus alhora de forma govern o fins i tot, el seu líder, Jordi Urgell, pot convertir-se en el nou batlle de Blanes.

El PSC de Blanes conservava l'alcaldia d'aquesta ciutat de la Selva Marítima des de l'any 2011. L'any 2015 va tornar a vèncer però van obtenir el mateix nombre de regidors que ICV-EUiA amb l'històric Joan Salmeron al capdavant. La seva formació va tenir 100 vots menys que els socialistes. Cal recordar, que en l'anterior mandat, es va arribar a una pacte entre socialistes, Ciu i ERC. Un pacte que es va trencar i el partit de la rosa es va quedar governant en solitari i per tant, ha necessitat del suport puntual de diversos partits per tal d'aprovar punts als plenaris.

A més, el PSC de Blanes ha viscut aquest mandat també la marxa del seu cap de llista i alcalde, Miquel Lupiáñez. Per aquest motiu, va ser necessari trobar un nou líder, el compositor i alcalde amb funcions, Mario Ros. Aquest ha tornat a liderar el partit aquestes eleccions municipals, però, s'ha vist superat en vots per Esquerra, amb Àngel Canosa al capdavant.