ERC es manté a Castelló, on irromp la CUP amb tres regidors

ERC obté la victòria de nou a Castelló d'Empúries amb un lleuger creixement en votants però mantenint els sis regidors de les passades eleccions. Salvi Güell continua a dos regidors de la majoria absoluta en una població on els pactes sempre donen sorpreses. Güell va veure fa quatre anys com els convergents li treien l'alcaldia que va recuperar un any i mig més tard. En aquesta ocasió qui ha donat la sorpresa ha estat la CUP, que serà la segona força amb tres regidors en un consistori molt fragmentat amb set partits. S'estrena Cs amb dos regidors, Som Empuriabrava i Castelló amb el popular Nicola Bruzzese amb dos més i la coalició UP amb un. Qui obté el pitjor resultats de la seva història ha estat Junts que es queda amb un únic regidor en una població amb una llarga tradició convergent. Es queda fora el PP.