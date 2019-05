Ernest Maragall (ERC) guanya les eleccions a Barcelona

El cap de llista d'ERC, Ernest Maragall, ha guanyat les eleccions a Barcelona per menys de 5.000 vots, per davant de l'alcaldessa i candidata de BComú, Ada Colau, amb el 97,32% escrutat. Tots dos han empatat amb 10 regidors. D'aquesta manera, ERC dobla els resultats de les darreres eleccions municipals i els comuns perden un regidor. El candidat del PSC, Jaume Collboni, puja fins a la tercera posició amb 8 regidors, 4 més que ara, i el segueix la candidatura liderada per Manuel Valls que, amb 6, augmenta un regidor respecte als 5 que tenia ara Cs. JxCat perd la meitat dels representants i es queda amb 5 mentre que el PP obté 2 regidors, un menys que ara. La CUP i la llista liderada per Jordi Graupera queden fora del consistori.