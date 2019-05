Un escenari molt obert a la majoria de municipis

Qüestions com l'accés a l'habitatge, la seguretat, l'estat de la via pública o la dinamització comercial són algunes de les prioritats compartides a molts dels municipis de les comarques gironines i que han estat en boca de tots els candidats durant la campanya electoral. En d'altres casos, hi ha especificitats, com el model turístic a la Costa Brava, el POUM a Banyoles o el desenvolupament del sector sud a Salt.

lloret de mar

Fins a dotze llistes lluiten per l'alcaldia

Lloret de Mar s'ha caracteritzat en aquesta campanya electoral per ser el municipi gironí amb una major quantitat de candidatures, ja que se'n presenten dotze (l'espai natural dels comuns, per exemple, s'ha dividit en tres candidatures). Els tres partits de govern –Junts per Lloret, ERC i PSC– han fet bandera del seu pacte de govern, tot defensant que han aconseguit aportar tranquil·litat i estabilitat a l'Ajuntament malgrat la difícil situació de la política catalana, mentre que l'oposició els ha criticat l'excessiva dependència econòmica d'un turisme encara molt centrat en la temporada d'estiu i la precarietat que se'n deriva. La gran quantitat de llistes que es presenten fa pensar que quedarà un consistori molt fragmentat que tornarà a necessitar pactes, tot i que és probable que no totes les llistes aconsegueixin representació.

salt

El futur del sector sud, un dels eixos de la campanya

El desenvolupament del sector sud (on hauria d'anar el tantíssimes vegades anunciat Ikea), el civisme, la seguretat o el transport públic han estat alguns dels eixos de la campanya electoral a Salt. ERC i molt especialment el seu cap de llista, Jordi Viñas, ha defensat la seva obra de govern i aspira a ser la força més votada, una posició que l'any 2015 va obtenir CiU, que ara es presenta com a Junts per Salt de la mà de Margarita de Arquer. Els socialistes, per la seva banda, volen recuperar espai de la mà de Joan Martín, mentre que caldrà veure quina representació obtenen els regidors de Plataforma per Catalunya, que ara es presenten per Vox, i quines són les altres forces que obtenen representació.

blanes

L'oci nocturn, turisme i habitatge, els principals temes

Deu candidatures es presenten a l'alcaldia de Blanes, que ve d'un mandat difícil, amb trencament de govern (ERC i CiU van abandonar el PSC) i canvi d'alcalde inclòs (de Miquel Lupiáñez a Mario Ros). Qüestions com l'oci nocturn i els seus efectes en la població, l'accés a l'habitatge, la C-32 i el model turístic de la ciutat han estat alguns dels eixos de la campanya, i tot fa pensar que, encara que algunes de les candidatures finalment no obtinguin representació, la fragmentació continuarà essent la tònica a partir de demà.

banyoles

El futur POUM, focus de debat durant la campanya

A Banyoles, la campanya ha deixat clara una cosa: l'objectiu és trencar la majoria absoluta de Miquel Noguer (JxCat), actual president de la Diputació i que ha estat objecte de les crítiques d'ERC, Sumem Banyoles i Convivència i Progrés, vinculada al PSC. A la capital del Pla de l'Estany, el futur POUM, la cultura i la sostenibilitat han estat alguns dels principals eixos de la campanya.

olot

L'Espai Cràter i la nova biblioteca, objectes de debat

El comiat de l'actual alcalde, Josep Maria Corominas, obre l'escenari electoral d'Olot, on es presenten vuit candidatures. Les diferències d'opinió sobre el que hauria de ser un dels projectes emblemàtics de la ciutat, l'Espai Cràter, la necessitat d'una nova biblioteca, la situació del Nucli Antic, la variant d'Olot i les polítiques d'habitatge han estat alguns dels temes més recurrents durant la campanya electoral.

palafrugell

La preservació del territori i el model comercial, eixos clau

La preservació del territori i la necessitat d'un urbanisme més sostenible, especialment a la línia de costa, la dicotomia entre el petit comerç o les grans superfícies, l'accés a l'habitatge, el nou geriàtric o la necessitat de crear més aparcaments han estat les principals qüestions que s'han abordat durant aquests dies a Palafrugell, on es presenten set candidatures. En aquest cas, també es preveu un consistori fragmentat, de manera que caldrà estar molt amatent a l'aritmètica dels pactes.

santa coloma

Seguretat, via pública i neteja, entre les prioritats

Fins a sis candidatures es disputaran avui l'alcaldia de Santa Coloma de Farners després d'una campanya en què Junts per Catalunya, de la mà de Susagna Riera, ha posat grans esforços per recuperar una alcaldia que va perdre l'any 2015 davant d'ERC, que va obtenir els suports de CUP i MES. Igual que en altres municipis, la neteja, l'estat de la via pública, la seguretat, la dinamització comercial i la recollida d'escombraries porta a porta han estat alguns dels temes més mencionats pels partits durant la campanya electoral.

sant feliu de guíxols

L'aparcament soterrat de la Corxera, centre del debat

Sant Feliu de Guíxols és una altra de les localitats amb més llistes de la demarcació: els seus veïns podran escollir avui entre deu possibilitats, una més que l'any 2015, quan n'hi havia nou. La urgència de crear noves places d'aparcament (per a les quals els candidats tenen diferents propostes, tot i que molts aposten per un de soterrat a la Corxera), el model turístic, l'habitatge i la millora de la qualitat de l'ocupació han estat alguns dels temes més debatuts, i, com en altres casos, tot fa pensar que els pactes tornaran a ser necesaris de cara al proper mandat.

la bisbal

La necessitat de «lluir» com una capital de comarca

Un altre comiat –en aquest cas, el de Lluís Sais– marcarà les eleccions d'avui a la Bisbal, on es presenten sis candidatures. Temes com la gestió de l'aigua, l'organització interna de l'Ajuntament, la implementació de la recollida porta a porta, el civisme, la neteja i l'estat de la via pública han estat els eixos principals d'aquesta campanya, en què l'equip de govern que ha manat fins ara (ERC, CUP i ICV) han defensat la seva tasca i la resta de partits (C0mpromís-JxCat, PSC i els independents de Tots per la Bisbal) han criticat la deixadesa en què consideren que es troba la localitat.

roses

Millorar la mobilitat i lluitar contra el «top manta»

A Roses, les vuit candidatures que aspiren a l'alcaldia han posat sobre la taula qüestions com la lluita contra el «top manta» –una qüestió habitual de la població, especialment a l'estiu– i les dificultats de mobilitat i aparcament. A més, la renovació de Santa Margarida o l'impuls als esports, el comerç i el turisme són altres prioritats compartides per la majoria de partits.

ripoll

Superar els atemptats d'agost de 2017

Aquest ha estat un mandat difícil per a Ripoll, que va patir molt amb els atemptats de l'agost de 2017 a la Rambla de Barcelona, ja que els terroristes –la majoria dels quals van acabar morts– eren joves de la ciutat. A banda d'aquest fet, que durant el darrer any i mig ha situat la integració de la immigració al centre del debat municipal, altres qüestions imortants d'aquesta campanya han estat els serveis socials i la situació dels més desfavorits, la necessitat de rehabilitar el nucli antic, la gent gran i la necessitat de desenvolupar el sector industrial, entre altres.