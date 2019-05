Estar en família i fer ambient als barris en la jornada de reflexió

després de dues setmanes d'intensa campanya electoral de cara a les eleccions municipals d'aquest vespre, els candidats més rellevants que desitgen l'alcaldia de la capital gironina coincideixen majoritàriament en dedicar la jornada de reflexió, que per tradició és el dia abans dels comicis en què ja no es poden fer actes polítics, a estar amb la família i també a participar en activitats de barri que es van celebrar ahir a Girona, com ara el Festival Rumbesca, que va tenir lloc ahir de les onze del matí a les nou del vespre al parc Central.

L'actual alcaldessa i també cap de llista de Junts per Catalunya (JxCat), Marta Madrenas, va confessar divendres que el primer que faria en el seu dia de reflexió seria anar a comprar al mercat «per comprar un bon dinar i un bon sopar per fer amb la família». La mateixa va afegir que, com a alcaldessa de la ciutat, també va dur a terme uns tres casaments i que la seva voluntat de cara a la tarda era participar en les activitats que es fessin als diferents barris de la ciutat.

Mercat del Lleó

L'alcaldable republicà, Quim Ayats, prioritzava per sobre de tot poder estar tranquil amb la seva dona i els seus fills, a qui no ha vist gaire fruit dels darrers 15 dies d'actes de campanya. Una de les activitats que vol ia fer en família és anar a comprar al Mercat del Lleó i preparar el dinar, i a la tarda, anar una estona al Festival Rumbesca. Per la seva banda, el cap de llista de Guanyem Girona, Lluc Salellas, també va voler destinar el matí del dia de repòs a estar a casa tranquil·lament al costat de la seva parella i la seva filla, a més d'aprofitar i fer les tasques de la llar, el que se'n diu popularment «fer dissabte», apunta. Al migdia el candidat va acudir a un dinar popular amb els membres del partit a Riudellots, «acompanyats d'una bona atmosfera de calma, tot compartint les hores abans de les eleccions». La seva intenció de cara al vespre era acudir al Festival Territori Underground, a la plaça dels Jurats, i també visitar el Rumbesca.

La socialista Sílvia Paneque va dedicar tot el dia d'ahir a participar en diversos esdeveniments socials, com ara la Festa de Primavera a Can Gibert al matí, la clausura de la Setmana Cultural de Vila-roja, que es va fer al Centre Cívic Onyar, o el Festival Rumbesca, un dels actes centrals en les agendes de la majoria de candidats per Girona.

Paneque va confessar que després d'un dia tan complet, que també va incloure l'últim casament del mandat d'una parella de Germans Sàbat a la tarda, va passar el vespre amb els seus fills descansant una mica de cara al dia d'avui. Paneque ressalta especialment la darrera activitat de la Setmana Cultural on va assistir, en què «s'homenatja a l'home i a la dona més grans de l'associació de gent gran del barri».

El cap de llista de Ciutadans (Cs) per Girona, Daniel Pamplona, va anar ahir a esmorzar amb la resta de membres de la candidatura per celebrar que la campanya s'acaba i que ara només falta la traca final. També va destinar la resta del dia a posar en ordre qüestions pendents del doctorat en Dret que està realitzant a la Universitat d'Alcalá i també a descansar al costat de la família.

L'alcaldable del PP, Concepció Veray, va combinar ahir estones amb la família i amb l'equip de la candidatura, com la majoria dels alcaldables. En aquest sentit, també va passejar pels diferents actes que van tenir lloc a la ciutat.