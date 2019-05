Només 19 vots de diferència van separar Junts per Catalunya i ERC, 19 vots que signfiquen un regidor més. Tot i que Junta va obtenir pitjors resultats que CiU fa quatre anys, manté el mateix nombre de regidors i Sònia Martínez podrà continuar governant amb comoditat el municipi. El creixement d'ERC no ha sigut suficient per assolir el sorpasso. Ciutadans entra per primera vegada al consistori empordanès