JxCat s'ensorra a Roses amb 4 regidors i empata amb ERC

Les eleccions muncipals a Roses han deixat un escenari molt complicat per al futur govern amb un consistori fragmentat. Junts per Roses, amb Montse Mindan al capdavant, s'ha ensorrat fins als quatre dels disset regidors -un menys que a les passades eleccions- i ha empatat a regidors amb ERC, amb qui només la separen 90 vots. Fins a set llistes han obtingut representació en un consistori on la tercera força és el PSC que puja fins als 3 regidors. Gent del Poble, ara soci de govern, manté dos regidors i podria tenir la clau del nou govern. Cs amb dos regidors puja un, el PP es queda amb un i entra el nou partit Lliures amb un regidor.

L'hegemonia convergent a Roses que ha estat capitanejada durant molts mandats per la figura de Carles Pàramo ha quedat clarament descartada. Tot i que han mantingut un nombre de votants similar -de 1.455 a 1.480- han perdut un regidor i els deixen lluny de la majoria de nou regidors.

ERC, en canvi, manté els quatre regidors però puja en votants, de 1.104 a 1.390.

L'escenari de pactes és inevitable i complicat. Es fa difícil amb els moments polítics actuals que els dos partits majoritaris s'entenguin amb els partits no independentistes que també podrien buscar la majoria. La clau del nou govern podria quedar en mans de Gent del Poble i s'haurà de veure la posició del nou partit Lliures amb l'empresari Pere Gotanegra.

La participació ha pujat respecte al 2015 del 53,42 al 58,12%.