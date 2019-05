L'habitatge, el turisme i la seguretat centren la campanya a Girona

La ciutat de Girona ha viscut una campanya electoral força tranquil·la marcada, sobretot, per la ressaca de les eleccions generals. I és que fa un mes i mig que gairebé tot gira al voltant de la política.

A Girona l'habitatge, el turisme i la seguretat han estat els temes estrella dels debats i dels actes dels candidats. L'oposició ha retret a l'actual alcaldessa, Marta Madrenas, que en aquests anys no s'ha fet cap promoció pública d'habitatge. Acusacio que l'alcaldessa va contestar dient que la crisi econòmica no ho ha permés.

Pel que fa a la seguretat, els partits han destacat la necessitat d'augmentar la plantilla de la Polica Local i de recuperar els agents de barri o de proximitat. En la qüestió del turisme, tots han defensat que s'ha d'aconseguir l'equilibri entre el turisme i els benestar dels veïns. Ampliar l'oferta turísitca cap a altres barris és la proposta que més s'ha repetit.

Els partits també han destacat la necessitat de comptar amb una àrea metropolitana per treballar amb els municipis veïns temes com la mobilitat. En aquest aspecte, tots els grups consideren que s'ha d'anar cap a una pacificació del trànsit i potenciar el transport públic i l'ús de la bicicleta.

Els grups municipals també han aprofitat la seva vinculació o rebuig cap al procés per aconseguir vots. JxCat ha defensat que és compatible la independència amb l'estat del benestar. I ERC i Guanyem han destacat la importància de fer República des dels municipis. D'altra banda, el PSC vol «recuperar l'abraçada de tots els gironins», Cs ha promès recuperar el nom de la plaça Constitució, i el PP assegura la neutralitat de l'Ajuntament.

També s'ha qüestionat la deixadesa dels barris (els que estan més enllà del centre) i la falta de connectivitat entre ells. Els grups han passejat més que mai per tots els racons de Girona fent propostes concretes a cada indret, amb l'objectiu de no oblidar a ningú i de recollir tots els vots possibles. Fins i tot, en algunes ocasions diferents partits han coindicit en un mateix lloc i hora. Per exemple, el dia de mercat a la Devesa.

Les visites especials

Aquests dies també han passat per Girona personalitats conegudes que han vingut a donar suport als candidats. La ministra d'Economia i Empresa en funcions, Nadia Calviño, i l'actual presidenta del Congrés, Meritxell Batet van visitar a la candidata del PSC, Sílvia Paneque. Madrenas ha rebut el suport de fins a tres líders de la Generalitat: els expresidents Atur Mas i Carles Puigdemont –aquest via streaming– i l'actual president Quim Torra. Guanyem ha rebut la regidora de Barcelona i exdiputada de la CUP, Eulàlia Reguant; i Ciutadans, el portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa.