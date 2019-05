JxCat guanya les eleccions a la ciutat de Girona. Amb més del 60% escrutat, la candidatura encapçalada per Marta Madrenas mantindria els 10 regidors que va sumar la CiU de Carles Puigdemont ara fa quatre anys. La llista s'ha imposat comodament a la ciutat, on el PSC se situaria com la segona força (6 regidors), per davant de Guanyem Girona (5), ERC (4) i Ciutadans (2).