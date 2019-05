Més de mig milió de gironins, cridats a les urnes

Després de la campanya electoral, toca passar comptes amb les urnes. És per això que durant el dia d'avui 523.021 gironins estaran cridats a votar en les eleccions municipals i també a les europees. Es tracta de 15.245 persones més que fa quatre anys, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. D'aquests, prop de vint mil (19.822) ho viuran des de l'estranger, tot i que només 9.173 han demanat el vot per correu, dels quals 8.990 solicituds han estat aprovades. L'interès pel vot exterior ha pujat, ja que s'han fet 4.552 peticions més que en els últims comicis.

El principal país de captació de gironins és França, que actualment acull 5.815 gironins. El segueix en Alemanya (1.913), Argentina (1.466), Regne Unit (1.328) i Suïssa (1.319). La franja d'edat amb més gironins a l'estranger va d'entre els 40 als 50. El segueixen la franja dels 20 als 24.

Pel que fa als nous electors, 24.533 joves votaran per primer cop en uns comicis locals al haver complert la majoria d'edat en els últims quatre anys, i 30.545 estrenaran vot en unes eleccions europees.

D'aquest més de mig milió d'electors amb dret a vot, 13.785 són estrangers residents a les comarques gironines provinents de 35 països diferents. Es tracta de 1.611 persones més que en els darrers comicis. Per les europees, el nombre baixa lleugerament (12.084). Es tracta de ciutadans de la Unió Europea i dels països amb els quals Espanya té acords per reconèixer el sufragi. Per nacionalitats, els principals electors són de Romania (3.234), França (2.870), Itàlia (1.596), el Regne Unit (1.409) i Alemanya (1.285).

A les comarques gironines hi ha 703 candidatures, segons va recollir el Diari de Girona. D'aquestes, 188 estan encapçalades per dones, i 515 les lideren homes. Es tracta de menys candidatures que en els últims comicis, quan se'n van presentar 724. Va ser el 2007 quan la circumscripció va comptar amb el seu rècord històric, amb 745 llistes.

Els 221 municipis gironins comptaran avui amb 393 col·legis electorals i 830 meses. Es tracta de 8 locals menys que en els últims comicis municipals, i 8 meses més. Hi haurà 530 seccions i 256 districtes.

A Catalunya, el nombre d'electors cridats és de 5.593.226, dels quals 240.597 corresponen a catalans a l'estranger. Són 279.764 persones més que fa quatre anys. Pel que fa als votants estrangers, a les municipals estan convocats 69.778 persones i per a les europees, 55.856.