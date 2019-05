Normalitat i poques cues en l'obertura dels 393 col·legis electorals de les comarques gironines

Cap incidència i poques cues en l'obertura dels 393 col·legis electorals que aquest diumenge han obert arreu de les comarques gironines. A les nou del matí han començat a arribar els primers votants, que han exercit el seu dret en alguna de les 830 meses que s'han constituït arreu de la demarcació.

A l'obertura dels col·legis - a les 9 del matí - amb prou feines hi havia electors, a banda dels membres de la mesa i els apoderats que cada partit ha repartit arreu del territori.

Tot plegat, per decidir les alcaldies dels 221 municipis de les comarques gironines, entre les quals la de Girona, on Marta Madrenas afronta les seves primeres eleccions com a candidata. Una situació similar a la de Jordi Masquef que es presenta per primer cop com alcaldable de Figueres, després de rebre el testimoni de Marta Felip.