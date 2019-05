Els nous ajuntaments es constituiran el dissabte dia 15 de juny

A partir dels resultats de les eleccions d'avui, els partits gironins tindran tres setmanes de marge per a teixir possibles pactes i aliances, en el cas que sigui necessari, per a poder constituir els 221 ajuntaments gironins per al mandat 2019-2023.



nit electoral



Un llarg escrutini

La nit electoral d'avui es preveu llarga. La coincidència d'eleccions municipals, europees i, en el cas d'algunes comunitats, autonòmiques, fa preveure que els resultats sortiran tard. Segons la llei electoral, les meses han d'escrutar primer les paperetes de les eleccions al Parlament Europeu, però tot i això els resultats de les europees no es poden fer públics fins que hagin tancat els col·legis de tots els països. Per tant, els primers resultats no se sabran fins les onze de la nit, quan tanquin els col·legis d'Itàlia.

Tot i això, un cop finalitzat l'escrutini de les europees, es començaran a comptar els vots de les eleccions municipals i autonòmiques allà on se celebrin. A partir de les nou del vespre, es podran començar a oferir les primeres dades del recompte corresponents a les eleccions municipals d'aquelles meses que hagin finalitzat l'escrutini de les europees.



15 de juny



Constitució dels ajuntaments

La llei de règim electoral general és la que marca el calendari de constitució dels ajuntaments. Els candidats seran proclamats electes per la Junta Electoral de zona el dia 7 de juny, i els ajuntaments es constituiran oficialment el dissabte 15 de juny. En cas que s'hagi presentat algun recurs -com va passar per exemple a Girona ciutat el 2011, quan ERC va anar als jutjats perquè es va quedar sense representació per un sol vot-, la segona oportunitat per a constituir-se serà el dia 5 de juliol.



diputació



La constitució es podrà fer

a partir del 21 de juny

Les diputacions provincials són d'elecció indirecta, és a dir, es constitueixen a partir dels resultats als ajuntaments. Aquests ens es poden constituir a partir de cinc dies després de la proclamació dels diputats electes. En el cas de Girona, s'han d'escollir 27 diputats i es podrà constituir a partir del 21 de juny, tot i que si ha recursos el termini es pot allargar.

consells comarcals



Proclamació d'electes entre

el 7 i el 22 de juny

Els consells comarcals també són de constitució indirecta i surten també dels resultats de les eleccions municipals. La proclamació d'electes i el lliurament de credencials es produirà entre el 17 i el 22 de juny si no hi ha hagut recursos o entre el 7 i el 12 de juliol si n'hi ha hagut. Quinze dies més tard, es constituiran.