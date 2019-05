PSC i ERC empaten en nombre de regidors a Vilafant, si bé els socialistes van aconseguir més vots. De tota manera, el creixement d'ERC es pot considerar gairebé una victòria per aquesta formació. Tot el contrari del cas del PSC, de qui es podria dir que ha aconseguit una amarga victòria, ja que en les darreres eleccions ha anat perdent un regidor cada vegada. Ciutadans es configura com a crossa per qui vulgui governar.