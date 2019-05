El PSC obté una contundent majoria absoluta a l'Escala

El PSC amb Candidatura de Progrés (CP) ha aconseguit una contundent victòria a l'Escala, on el candidat, per segona vegada Víctor Puga, ha pujat fins als deu regidors amb una clara majoria absoluta en un consitori de disset regidors. La candidatura més perjudicada ha estat JxCat l'Escala amb Robert Bosch al capdavant que perd dos regidors. ERC manté els tres del 2015 quan es presentava amb un partit independent. De les set llistes només cinc obtenen representació. Tindran un regidor Gent de l'Escala-IDC amb Carles Carlà i En Comú l'Escala amb Albert Pons.

Víctor Puga ha quedat lluny de la resta de formacions que optaven a l'alcaldia. Si el 2015 es va quedar a les portes de la majoria, en aquesta ocasió supera d'un regidor el nombre necessari per tenir majoria absoluta. Els escalencs han donat el vistiplau als seus quatre anys de govern donant-li de nou confiança.

JxCat l'Escala, en canvi, que es plantejava com el principal contrincant dels socialistes en un municipi on CiU i PSC s'han anat alternant l'alcaldia, es queda a la tercera posició.

El PSC és el partit que més mandats ha governat a l'Escala des de les primeres eleccions democràtiques. El 2007 guanya les eleccions Estanis Puig després de dotze anys de CiU amb Josep Maria Guinart.

El relleu amb Víctor Puga no els va fer perdre l'alcaldia però es va veure obligat a buscar suports amb ICV-EUiA en no tenir majoria absoluta. Els propers quatre anys ho podrà fer clarament en solitari.