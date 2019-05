Seguretat i incivisme, grans eixos de debat a Figueres

La seguretat i l'incivisme han centrat una campanya electoral a Figueres amb programes ambiciosos i sense grans enfrontaments visibles entre candidats, a excepció dels frec a frec viscuts en els debats electorals. La cursa cap a les eleccions s'ha viscut com un «tots contra Masquef», en què l'oposició surt «a guanyar» i amb aspiracions de tombar JxF, en uns comicis que seran decisius.

Des de l'oposició han centrat gran part dels seus discursos a carregar contra la gestió de l'equip de govern. Cs, actualment quarta força, han mantingut un dels discursos més bel·ligerants, amb el context polític català de teló de fons. Però també el PSC i ERC han criticat la «paràlisi» de la ciutat.

En general, la diversificació econòmica, la reactivació del comerç i els problemes de mobilitat han centrat les propostes dels partits aquests darrers dies. Algunes candidatures com Guanyem també han posat a l'epicentre l'habitatge i l'atenció social. Com en tota campanya electoral, hi ha temes recurrents. A Figueres, una vegada més, els partits tornen a posar sobre la taula els grans projectes pendents com el POUM, el model ferroviari, el castell de Sant Ferran, la sala Edison o el barri de Sant Joan.

Però la campanya no ha estat lliure de polèmica. El PSC i JxF van denunciar «joc brut» en els últims dies de cursa electoral. Els socialistes van carregar contra una bustiada en què se suplantava el partit i es manipulava el seu missatge i, JxF va patir destrosses en cartells.

Les candidatures també han aprofitat les xarxes d'altaveu pels seus missatges i els gabinets de comunicació dels grans partits no han escatimat en recursos. Tampoc han faltat les habituals reunions als barris i els actes de petit format.

Amb deu candidatures tot indica que l'alcalde sorgirà dels pactes i la fragmentació amenaça amb fer ingovernable la ciutat. Tot i això, ningú s'ha atrevit a parlar sense embuts sobre possibles aliances.