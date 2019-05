Vox a Girona: Fort a Salt, insignificant a la resta

El creixement del partit d'ultradreta al conjunt de l'Estat només ha estat significant a Salt a les comarques gironines. A la localitat del Gironès ha aconseguit 3 regidors. Sergi Fabri, Sergio Concepción y Cruz Riol entraran al consistori gràcies als 1.117 vots. Una xifra que iguala el sostre electoral aconseguit per Plataforma x Catalunya, entitat de la qual provenen molts dels candidats de l'actual partit verd.

Més enllà d'aquest resultat històric, la formació liderada per Santiago Abascal al conjunt espanyol ha aconseguit uns resultats modestos a les eleccions municipals gironines del 2019.

A Girona, el líder de la formació a les comarques gironines, Albert Terradas, ha aconseguit un resultat significatiu, 593 vots amb els que no aconsegueix entrar al consistori però que els col·loca per sobre d'un altre partit com el PACMA.

A Olot, la llista encapçalada per l'ex PxC Ignasi Mulleras només ha reunit 383 vots i queda fora del consistori.

A Blanes, el nombre de vots aconseguit per la llista verda ha estat similar. Pedro Bayonas anava en el primer lloc i només a arribat als 317 sufragis, insuficients per entrar al consistori. A Figueres, el resultat de la llista de Vanessa Risquez Puertollano ha estat similar, 327 vots amb el que també es queda sense cap regidor.