Carmena podria deixar de ser alcaldessa de Madrid si pacten PP, Cs i Vox

Manuela Carmena podria deixar de ser alcaldessa de Madrid si PP, Ciutadans i Vox pacten per situar com a batlle el candidat popular, José Luis Martínez-Almeida. D'aquesta forma, el PP podria tornar a l'alcaldia de la capital d'Espanya tot i perdre 6 regidors, sumant els seus 15, amb els 11 de Ciutadans i els 4 de Vox i superant així la majoria absoluta de 29 representants. Carmena es va quedar amb 19 edils, un menys que els obtinguts el 2015, mentre que el PSOE, amb Pepu Hernández al capdavant, en va obtenir 8, també un menys que en els anteriors comicis. Per part seva, Izquierda Unida-Madrid en Pie Municipalista, partit que tenia l'aval de Podem després de la sortida d'Íñigo Errejón de Podem, no va obtenir representació.

A València, Compromís va aconseguir 10 regidors i el PSPV-PSOE en va obtenir 8, de manera que la suma de tots dos partits seria suficient per governar la tercera ciutat d'Espanya. Dels 33 regidors en joc, Compromís (partit de l'actual alcalde, Joan Ribó) i PSPV sumen 18 edils, un més que la majoria absoluta, mentre que Unides Podem no va aconseguir representació. El PP va obtenir 7 regidors i va deixar de ser el partit més votat; Ciutadans es va quedar en 6 edils i Vox va irrompre al consistori valencià amb 2 escons, de manera que el bloc conservadoren sumaria 15.

A la ciutat de Sevilla, el partit més votat va ser el PSOE amb el 40,65% dels vots i 13 regidors -dos més que en els comicis de 2015-, seguit del PP, amb el 21,71% dels sufragis que li donen vuit regidors -quatre menys que fa quatre anys. La majoria absoluta a l'Ajuntament se situa en 16 regidors i el PSOE va governar en minoria l'últim mandat. Adelante Sevilla, la confluència liderada per Podem i IU, es va situar en tercer lloc amb el 14,54 per cent dels vots i quatre regidors. Pel que fa a Ciutadans, va aconseguir el 12,27 per cent dels vots i quatre regidors, un més que els obtinguts 2015, mentre Vox va irrompre a la corporació local amb el 7,72% per cent dels vots i dos regidors.

A Saragossa, el Partit Socialista va guanyar les eleccions amb el 27,97 per cent dels vots que es tradueixen en 4 regidors més que en els anteriors comicis, arribant a 10, tot i que es quedaria lluny de la majoria absoluta, que està en 16 escons. El PP passaria de ser la primera a la segona força política, quedant-se amb 8 regidors, dos menys que el 2015. No obstant això, tindria més possibilitats de formar govern que el PSOE, ja que aconseguiria la majoria absoluta amb el suport dels 6 escons de Cs, 2 més que en els anteriors comicis, i amb els 2 regidors amb els quals Vox entraria a l'ajuntament. Per la seva banda, la caiguda més pronunciada seria la de Saragossa en Comú, que obtindria només 3 escons dels 9 de 2015, CHA es quedaria sense representació a l'Ajuntament de Saragossa, perdent els seus 2 diputats, els mateixos amb què entraria Podem-Equo.

Bons resultats del PNB

El PNB va guanyar a Vitòria amb 7 regidors, dos més que els actuals, seguit de PSE, que va obtenir 6 edils, també 2 més que a les eleccions de 2015, amb els quals desbanquen al PP, que en la passada legislatura va ser la força més votada. EH Bildu seria la tercera força i obtindria 6 regidors, els mateixos que a les anteriors eleccions, mentre que el PP n'obtindria 5, el que suposa 4 representants menys. Elkarrekin Podem n'aconseguiria 3, els mateixos que van obtenir en els anteriors comicis les candidatures de Sumant i Irabazi.

A Bilbao, el PNB va fregar el 43% dels vots i va obtenir 14 regidors, a només un de la majoria absoluta. El PSE va aconseguir mantenir la segona posició, amb el 16% i 5 regidors, un més dels de la legislatura anterior. Si es repetís la coalició anterior, nacionalistes i socialistes tindrien una molt còmoda majoria per governar el consistori de la capital biscaïna. L'aposta d'EH Bildu amb la coneguda Jone Goirizelaia finalment va resultat fallida, ja que es va quedar amb el 15% i amb 4 regidors, els mateixos que tenia. Elkarrekin Podem va aconseguir 3 regidors i el PP, també 3.

El PNB també va guanyar a Sant Sebastià amb 10 regidors, 1 més, seguit d'EH Bildu, que va mantenir els seus 6 regidors de 2015. El PSE, fins ara segona força, va baixra un lloc i va perdre 2 edils, per a quedar-se amb 5. Elkarrekin Podem va aconseguir 3, un més que els que van obtenir el 2015 Irabazi Ganar. El PP va mantenir els seus 3 regidors.