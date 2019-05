Diputaciói consells comarcals també seguiran en mans de JxCat

La victòria que Junts per Catalunya va aconseguir en les eleccions municipals d'ahir a les comarques gironines li concedirà igualment la majoria en les institucions supramunicipals que també depenen del resultat d'ahir, la Diputació i els consells comarcals. Encara que a l'hora de tancar aquesta edició les juntes electorals encara no havien fet públics les composicions exactes d'aquestes corporacions, els resultats dels comicis permeten preveure que JxCat tindrà la majoria en tots ells, encara que no està clar que en alguns casos acabi governant. En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que tot i haver guanyat les eleccions, la formació liderada per Carles Puigdemont ha empitjorat els resultats de fa quatre anys, i que en canvi ERC, que es consolida com a segona força en l'àmbit municipal a les comarques gironines, ha millorat els seus registres. També ho han fet, de manera més moderada, PSC i la CUP, les altres dues formacions presents a la Diputació, mentre que han fet igualment bons resultats formacions independents que ja tenien representació en alguns consells.

A l'espera de la composició oficial que anunciarà la junta electotal, Miquel Noguer, alcalde de Banyoles, té moltes possibilitats de repetir com a president de la Diputació de Girona. I més tenint en compte que ha revalidat amb majoria absoluta l'alcaldia de Banyoles, un mèrit que pot fer valdre davant d'altres possibles aspirants al càrrec.

Pel que fa als consells comarcals, la davallada de JxCat afegida a l'ascens que han tingut altres formacions podria provocar que hi hagués alguns canvis en els òrgans de govern, una possibilitat que no es podrà confirmar, en tot cas, fins que no s'oficialitzi la composició d'aquests consells.