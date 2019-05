Eleccions municipals 2019: Paneque reitera que el PSC s'obre al diàleg a Girona

La cap de llista del PSC per Girona, Sílvia Paneque, reitera que el seu partit s'obre al diàleg amb la resta de forces del nou Ajuntament sorgit del 26-M. Però recorda que "qualsevol opció de pacte" ha de començar, d'entrada, per "un respecte escrupolós a totes les parts".

La candidata, que ha obtingut sis regidors en aquestes municipals, recorda que el resultat "extraordinari" d'aquests comicis arriba "en un clima advers i en un moment tan difícil on, fins i tot, no va ser respectada la jornada de reflexió".

Subratlla que el PSC ha crescut en una ciutat, Girona, on el vot independentista "ha tornat a estar molt mobilitzat" i recorda que es deu als 8.000 votants que li van fer confiança a les urnes. "Per tant, el PSC sent tant aquesta responsabilitat com la del conjunt del ciutat".

Sílvia Paneque recorda que el resultat d'aquest 26-M ha deixat "un empat en segona i tercera posició" a l'Ajuntament de Girona, on tant la candidatura municipalista Guanyem Girona com la dels socialistes han obtingut sis regidors. Per a la cap de llista, el resultat que el PSC ha fet a la ciutat és "extraordinari".

Subratlla que al consistori s'han aconseguit "1.000 vots més que el PSC a les europees", s'ha superat el percentatge del 28-A i que els socialistes han aconseguit "un 55% més de vots que a les anteriors municipals". "Cap grup del plenari no creix tant", diu la cap de llista dels socialistes. I això, "en un clima advers i en un moment tan difícil on, fins i tot, no va ser respectada la jornada de reflexió".

Paneque tampoc passa per alt que el PSC ha aconseguit dos regidors més "en una ciutat on el vot independentista ha tornat a estar molt mobilitzat". "Per tant, el PSC de Girona és coneixedor que representa més de 8.000 persones ben diverses, i sent tant aquesta responsabilitat com la del conjunt de la ciutat", assegura.

Per això, conscient del contracte que ha adquirit amb els seus votants, Sílvia Paneque s'obre a parlar amb la resta de forces de l'Ajuntament per intentar garantir la governabilitat. No avança res, perquè el resultat dependrà de les converses dels propers dies. Però sí que, d'entrada, subratlla "que qualsevol opció de pacte ha de començar amb un respecte escrupolós a totes les parts", conclou.