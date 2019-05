Empat tècnic entre el PSC i ERC per a l'alcaldia a Palafrugell

La formació de l'actual alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer (ERC ), ha obtingut 7 regidors. Els mateixos que ha obtingut l'equip del PSC, amb Juli Fernández. Així, la rivalitat entre les dues formacions per aconseguir l'alcaldia és evident.

Pel que fa al PSC, ha obtingut 2.453 vots, que suposa gairebé el 30% del total i ERC també aproximant-se al 30% n'ha obtingut 2.357.

La formació de Junts per Catalu­nya (JxCat), liderada per Josep Salvatella, que en les darreres eleccions va ser decisiva per la formació de govern ha perdut tres regidors i s'ha quedat amb dos.

Uns bons resultats ha fet la formació de Som Gent de Poble amb Juan Vigas que ha tret 1.316 vots i s'ha emportat tres regidors. La seva formació podria formar part d'un pacte per entrar a governar.

Pel que fa a Ciutadans (Cs) amb Joan Farré s'ha mantingut amb un regidor i 496 vots, menys del 7% del total. Qui també s'ha emportat un regidor és En Comú Podem amb Miguel Puig.

Per la seva banda, Quim Fernández i Josep Piferrer han estat els dos únics que han repetit al capdavant de les seves formacions.