ERC guanya el PSC a Lleida i empaten a regidors a Tarragona

ERC va avançar unes posicions destacades a les grans ciutats de Catalunya. Els republicans van revalidar els bons resultats de les generals del 28-A guanyant regidors a pràcticament totes les urbs de més de 100.000 habitants. Això certifica la reculada de JxCat i també dels Comuns, uns dels vencedors de les últimes eleccions, i fa trontollar algunes grans alcaldies com la de Lleida (on va guanyar al PSC) i Tarragona (on va empatar en regidors amb els socialistes).

A Lleida la crescuda d'ERC pot ser trascendent. El forat deixat per l'exalcalde Àngel Ros ha passat factura al PSC, que va obtenir 7 regidors, un menys que el 2015. La reculada pot semblar testimonial però podria costar l'alcaldia als socialistes i donar-la als independentistes si prosperen els pactes entre l'ERC de Miquel Pueyo (la força més votada amb 7 regidors, els mateixos que els socialistes) i el JxCat liderat per Antoni Postius. Socialistes i republicans van anar frec a frec durant tota la jornada electoral; finalment, amb el 100% escrutat, ERC obtenia una històrica primera posició a la capital del Segrià.

A Tarragona es va produir un fenòmen similar, tot i no aconseguir sobrepassar els socialistes. ERC va escalar posicions fins atrapar al PSC de Josep Félix Ballesteros. Tot i això, està per veure si els independentistes podran prendre el lloc a l'actual alcalde malgrat els set regidors.

A Badalona el PP d'Albiol va ser el vencedor dels comicis amb 11 regidors, però el govern del municipi barceloní podria canviar de mans, com ja va passar l'any 2015. En aquella ocasió la segona força, Badalona En Comú, que aquest cop, en coalició amb ERC va aconseguir millorar resultats situant-se en 7 regidors. La clau del govern la poden tenir els socialistes amb els seus 6 regidors.

Àrea metropolitana roja

A l'Hospitalet, la segona ciutat de Catalunya en número d'habitants, la socialista Núria Marín va ampliar els últims resultats i es va fer amb la majoria absoluta. L'actual alcaldessa del PSC va obtenir 14 regidors i s'asseurà per quarta legislatura a la cadira consistorial. A Santa Coloma de Gramanet Núria Parlón també va arrasar amb una majoria absoluta de 17 diputats, un resultat aclaparador que es va repetir a la majoria de principals poblacions del cinturó de Barcelona, que seguirà essent «roig» gràcies a les victòries socialistes de Sant Adrià del Besòs (de 6 a 8 regidors), Sant Boi de Llobregat (de 10 a 13), Cornellà de Llobregat (d'11 a 14) i Esplugues de Llobregat (de 9 a 11).

El PSC també es va fer amb grans ciutats catalanes com Sabadell, on recupera els cinc regidors que va perdre el 2015 i pràcticament s'assegura la governabilitat del municipi vallesà. I Mataró, on va fer-se amb la majoria absoluta. A Reus JxCat va retenir la primera posició però ERC i PSC van guanyar regidors respecte al 2015. La formació de Puigdemont també va obtenir la victòria a Vic, on va millorar els resultats passant de 9 a 11 regidors i obtenint la majoria absoluta. A Berga la CUP va ampliar la seva majoria passant de 7 a 8 regidors. I a municipis com Igualada JxCat va ser el vencedor però el govern podria passar a mans d'una coalició d'esquerres liderada per la formació progressista Igualada Som-hi.