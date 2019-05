ERC guanya a Santa Coloma però a Joan Martí li caldrà pactar per repetir a l'alcaldia

Esquerra Republicana ha guanyat les eleccions municipals a l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Però al seu líder -actual alcalde en funcions- Joan Martí, se li gira feina i li caldrà un pacte per repetir a l'alcaldia. Aquesta vegada ha obtingut un regidor més que Junts per Santa Coloma -antiga CiU-, en total, sis. Per tant, els republicans es troben a tres edils de la majoria absoluta.

En les passades eleccions el resultat va ser molt ajustat. ERC i CiU es van disputar l'alcaldia frec a frec. Els convergents, llavors liderats per Carles Roca van aconseguir cinc vots més que l'alcaldable d'ERC, Joan Martí. Finalment, el republicà va obtenir l'alcaldia gràcies al suport de la CUP i de MES. Amb aquest resultat Convergència i Unió perdia l'alcaldia que havia tingut durant 20 anys.

En aquesta ocasió, en canvi, Esquerra Republicana va per davant de Junts hi ha obtingut sis regidors i per tant, l'actual alcalde en funcions Joan Martí si obté un pacte amb les altres forces podria tornar a ser el batlle de la capital de la Selva.

Entre els partits que han obtingut representació -se'n presentaven sis- hi ha Independents per Santa Coloma de Farners - Independents per la Selva, liderats per Josep Prat. Aquest grup municipal que s'estrenava als comicis municipals ha aconseguit dos regidors i s'ha convertit en la tercera força del consistori per nombre de vots. De la tercera a la cinquena posició hi ha un triple empat a dos regidors.



PSC i CUP dupliquen edils

Quant al quart grup municipal amb representació en aquest consistori s'hi ha situat el PSC i en cinquè lloc, també amb dos edils, hi ha el partit de la CUP. Tant els socialistes com la CUP han esgarrapat un regidor més i, per tant, dupliquen els resultats respecte a les eleccions municipals del 2015.

Els qui en canvi no han obtingut representació és el grup municipal de MES-UPM. Al capdavant d'aquest grup municipal hi havia una cara nova, la de Terresa Canals, que no ha aconseguit cap regidor, quan en canvi, als passats comicis hi havia una única edil, Teresa Garcia. A Santa Coloma, per tant, s'obren ara dies de negociacions per trobar pactes per part de l'actual alcalde en funcions si es vol mantenir al poder. O també podria ser que Junts busqués suport per obtenir l'alcaldia.