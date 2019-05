ERC i JxCat guanyen les eleccions a Begur i s'obren als pactes

L'actual alcalde d'ERC, Joan Manel Loureiro, que torna a repetir com a cap de llista, obté 3 regidors mantenint els resultats de les darreres eleccions. Així, Loureiro guanya les eleccions amb el 25% dels vots a favor.

La líder de Junts per Catalunya (JxCat), Maria Teresa Selva, perd un regidor però manté un bon resultat amb tres regidors i més del 20% del vot. D'aquesta manera, ambdós es postulen per formar govern amb el suport d'alguna altra formació.

El grup de Tots per Begur, encapçalat per Eugeni Pibernat, irromp amb dos regidors mentre que la formació d'UPMcat iguala amb el grup de Tots per Begur i també n'obté dos. Possiblement, alguna de les dues formacions acabi pactant i entrant a l'equip de govern.

Per la seva banda, el PSC manté el regidor que tenia i entra el seu cap de llista Francisco Pilsà.

El candidat de Ciutadans (Cs), Segio García, que es presentava per primera vegada a Begur, no aconsegueix cap regidor, i en aquestes eleccions el PP no s'havia presentat.