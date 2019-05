Esquerra guanya per tercera vegada a la Bisbal i PSC pateix una patacada

ERC va tornar a guanyar la governabilitat de la capital del Baix Empordà. El partit encapçalat per Enric Marquès, el relleu de Lluís Sais, alcaldable durant dos mandats, va tornar al capdavant del consistori. Va ser la llista més votada, que va guanyar un regidor i 1.513 vots.

Marquès va aconseguir el repte de mantenir els bons resultats de les últimes eleccions i es va emportar el 33% del total.

Especialment rellevant va ser la irrupció de la CUP, amb Carles Puig que repeteix com a cap de llista i entra al consistori com a segona força amb 822 vots, 191 més que les eleccions passades. Els cupaires es van endur el 18% del vot i es van situar com a segona força i van desbancar el PSC.

La patacada se la va emportar el PSC liderat per Òscar Aparicio, passant de 793 vots el 2015 a aconseguir-ne 761 a les eleccions d'enguany. El partit va passar de ser la segona força a la quarta amb un regidor menys. Els socialistes van obtenir gairebé un 17% del total dels vots.

Xevi Font, va repetir com a candidat a l'alcalia al capdavant del partit Compromís per la Bisbal, que va presentar llista conjuntament amb Junts per Catalunya. La coalició va aconseguir 767 vots i 3 regidors. L'equip de Xevi Font és la tercera força

La formació Bisbal Podem - Guanyem, liderada per Maite Bravo, antiga Iniciativa, va mantenir la seva regidora amb 341 vots. Enguany ni PP ni Ciutadans s'hi han presentat.

El nou partit Tots per la Bisbal liderat pel veterà i darrer president d'Unió Democràtica, Xevi Dilmé, va irrompre al consistori amb un regidor i 238 vots. Tots per la Bisbal es va emportar més del 5% dels vots.

L'antic govern, format pel tripartit ERC-CUP i Iniciativa sembla que farà un gir.

Amb la crescuda de la CUP si el partit torna a formar aliances amb ERC aconseguirien la majoria absoluta amb 9 regidors.

Els resultats deixen els pactes sobre la taula però de manera insicutible, les formacions que donen suport al dret de l'autodeterminació han guanyat suport a les eleccions del 2019.

Una de les altres coses que van marcar les eleccions a La Bisbal va ser el relleu al republicà Lluís Sais, que no es va tornar a presentar a les eleccions.

Al capdavant de la candidatura d'ERC es va situar el seu regidor d'Ensenyament, Enric Marquès, que va saber portar el repte de mantenir els bons resultats que ha obtingut en els darrers anys i que va convertir ERC en la llista més votada en els dos darrers comicis. Per la seva banda, l'antiga CiU, que es va enfonsar a les últimes eleccions, ha desaparegut.

Una dels altres fets destacats va ser la candidatura de Xavier Dilmé, també ex-CiU, que es presentava amb un nou partit independent: Tots per la Bisbal i va aconseguir entrar amb un regidor.