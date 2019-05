Esquerra se situa com a primera força, però perd la majoria absoluta

La marxa de l'exalcalde d'ERC i actual president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, no s'ha notat en els comicis d'enguany a Sarrià de Ter, ja que la força més votada una altra vegada ha estat Esquerra Republicana, de la mà de l'actual alcalde, Narcís Fajula. Malgrat que Fajula no ha assolit la majoria absoluta, ha estat la força més votada amb un total de 1.141 vots i 6 regidors, un nombre inferior respecte a fa quatre anys, quan ERC en va obtenir 9. Així doncs, ERC haurà de pactar per tal de consolidar el seu lideratge. Per darrere dels republicans, se situen dues forces independentistes i els socialistes, amb 2 regidors cadascun: la segona força més votada ha estat la llista associada a la CUP anomenada Pas-Amunt, amb un 19,87% de vots; a continuació, se situa el PSC, amb un 14,81% de vots, i després, Junts per Sarrià, amb un 14,09 de vots. L'última posició és per a Cs, que ha aconseguit entrar al consistori amb un regidor i un total de 7,22% de vots. El total de votants respecte al 2015 ha crescut un 10%.