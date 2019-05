Esquerra es torna a imposar a Santa Cristina d'Aro i JxCat aconsegueix un regidor més

Els resultats de Santa Cristina d'Aro d'enguany han trencat amb la diversificació de les últimes eleccions.

ERC, liderat per Lourdes Fuentes, la substituta de Xavi Sala, l'antic alcalde, torna a ser la guanyadora. El partit no aconsegueix la majoria absoluta, però ha obtingut una forta crescuda amb un 10% més de vots aconseguint-ne 391 i 2 regidors més en relació quatre anys enrere.

En les dues últimes legislatures Esquerra ha guanyat terreny a Convergència amb una majoria simple.

La segona força significativa és Junts per Catalunya de la mà de Jaume Quintana que aconsegueix un regidor més respecte les últimes eleccions.

El partit Guanyarem -ECG En Comú amb Sònia Pujol al capdavant, manté els seus dos regidors respecte l'any passat i irromp al consistori també com a tercera força, tot i que perd en percnentatge de vots.

La caiguda se l'emporta el Partit Socialista, liderat per Narcís Palahí, que perd un regidor respecte les últimes eleccions, però es manté com a quarta força al consistori.

Ciutadans, que s'ha presentat per primera vegada de la mà de Vito García, ha obtingut 81 vots i un regidor.

La davallada se l'ha endut el PP, liderat per Jonatan Muela, i és que aquest any s'ha quedat a les portes del consistori perdent el regidor i amb 54 vots.

Julio Rico al capdavant de Tots per l'Empordà, s'ha presentat com a nova llista, però no ha aconseguit representació amb 52 vots. Tampoc Primàries, la proposta de Graupera promogoduda per ANC amb 121 candidatures, liderat per Enric Rubió que ha obtingut 52 vots.

La formació de Podemos de la mà de Natividad Sánchez i Unió Ciutadans Independientes (UCIN) liderat per Julio Perez tampoc han aconseguit irrompre al consistori amb 36 i 4 vots respectivament.

Si Esquerra torna a pactar amb Guanyarem i es disputen l'alcaldia, podrà aconseguir la majoria absoluta un altre cop i no la majoria absoluta que ostenta ara. Lourdes Fuentes podria governar amb aquesta coalició.

Tot i així, ERC, podria perdre l'alcaldia si l'oposició pacta una coalició a tres bandes.