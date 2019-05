Figueras millora el resultat de CiU del 2015 i frega l'hegemonia a Maçanet

Som Maçanet, la marca de JxCat a Maçanet de la Selva liderada per Natàlia Figueras, frega la majoria absoluta amb sis dels tretze regidors. Amb aquest resultat, millora els números obtinguts per CiU el 2015, ara en unes eleccions en què els maçanetencs han pogut escollir entre vuit candidatures diferents. L'antic líder de CiU i alcalde en la primera part del mandat, Antoni Guinó, s'ha presentat amb una nova formació, Demòcrates Independents (DIM), que ha aconseguit un únic escó, el seu.

Per la seva banda, Josep Maria Ciurana, que es va partir l'alcaldia amb Guinó i ha estat batlle des del 2017 i fins l'actualitat, ha aconseguit un edil per a Acord per Maçanet i ha perdut un representant respecte el 2011.

L'ERC de Xavier Xarbau també ha baixat un regidor amb relació a fa quatre anys, i s'ha quedat amb tres en l'Ajuntament més dividit dels darrers anys.

I és que el PSC, que ha canviat d'alcaldable amb Francisco Javier Gómez Santos substituint Adrià Ortiz, ha mantingut el regidor; mente que Tots Som Poble (TSP), una agrupació d'electors liderada per Concepció Adán, també ha aconseguit representació.

Dues formacions que s'estrenaven en aquests comicis, Ciutadans i Fem Maçanet, han quedat fora del ple.