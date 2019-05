El govern espanyol ha de pagar 1,2 milions d'euros a Puigdemont

La candidatura de Carles Puigdemont a les eleccions europees ha sumat més d'un milió de vots i dos escons al Parlament Europeu. Uns resultats que li obren la porta a les subvencions que el govern ha de pagar a les formacions que obtinguin representació.

Concretament, l'Estat ha d'abonar als partits polítics 32.508,74 euros per cada escó que obtinguin en les eleccions europees del pròxim 26 de maig, més un euro i vuit cèntims (1,08 euros) per cada vot obtingut, sempre que aconsegueixin entrar a l'Eurocambra.

En el cas de la llista de Puigdemont, això suposa gairebé 1,2 milions d'euros.

Una quantitat important, però que queda lluny dels més de 8 milions que rebrà el PSOE, o dels més de cinc milions que rebrà el PP. També rebrà més la coalició Ara Repúbliques (ERC-Bildu-BNG), que té dret a 1,36 milions d'euros.

Aquestes són les subvencions que el govern pagarà a totes les formacions que han obtingut representació a les eleccions europees:

Subvencions menors en les eleccions generals i en les municipals

Segons l'ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda que fixa les subvencions per a les despeses electorals, la subvenció per escó és la mateixa que en els comicis de fa cinc anys i segueix per sobre de la que s'abona en les eleccions generals, ja que l'Estat pagarà 21.167,64 euros per cada escó del Congrés i del Senat i 81 cèntims cada vot rebut a la cambra baixa, sempre que aquests sufragis s'hagin traduït en escons.

Els partits polítics rebran així mateix 270,9 euros per cada regidor que aconseguit en les eleccions municipals del 26 de maig, la mateixa quantitat que en els últims comicis locals de 2015. L'Estat pagarà més als partits 54 cèntims d'euro per cada vot obtingut en les candidatures d'aquells municipis on obtinguin almenys un regidor.

El 'mailing', a banda

D'altra banda, per cobrir les despeses de l'enviament de propaganda electoral gratuïta, l'Estat aportarà 15 cèntims per elector sempre que la candidatura obtingui escons i un suport mínim del 15% dels vots, un llindar que en els últims comicis només van superar PP (26%) i PSOE (23%). Aquest import suposa una reducció d'un cèntim en relació a les eleccions de 2014.

Per a les candidatures que aconsegueixin un mínim del 6%, la subvenció serà d'11 cèntims; si superen el 3% serà de prop de 3 cèntims i si aconsegueixen com a mínim l'1% dels vots emesos serà de gairebé 2 cèntims. En tots els casos cal aconseguir almenys un eurodiputat.

Aquest ajut al 'mailing' no està inclosa en el límit de despeses electorals per a la campanya, que el Govern ha fixat, d'acord la legislació, en el resultat de multiplicar 19 cèntims pel nombre d'habitants corresponent a la població de dret en les seccions electorals on s'hagi sol·licitat difondre paperetes.