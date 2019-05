JuntsxCat torna a guanyar amb poca diferència respecte a ERC

Junts per Llagostera, liderat per Pilar Aliu, torna a ser el partit que ha reunit més vots a Llagostera, mantenint així l'herència de l'anterior alcalde i cap de llista, Fermí Santamaria, que en aquests comicis va decidir no tornar-se a presentar com a alcaldable. La principal diferència respecte a les anteriors eleccions és que Santamaria va aconseguir la majoria absoluta amb 9 regidors, mentre que enguany Aliu n'ha perdut 4, i pel que fa al nombre de vots, JxCat ha guanyat per molt poc per sobre l'ERC d'Antoni Navarro, que se situa com a segona força més votada, seguida de la CUP, que aconsegueix 3 regidors i, per últim, els socialistes, que n'obtenen 1. Amb uns resultats tan similars entre JxCat i ERC, el municipi s'ha llevat avui amb un panorama polític molt incert i que està subjecte a possibles pactes. Cs i SOM Catalans, que s'havien presentat, han quedat fora del consistori sense obtenir cap regidor.