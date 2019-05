Lluís Puig (ERC) domina Palamós i el PSC de Josep Coll s'enfonsa

L'actual alcalde d'ERC a Palamós, Lluís Puig, es desmarca del PSC que, exceptuant les darreres municipals, havia governat dotze anys el municipi. Així, Puig va tenir una majoria abrasadora i va obtenir 10 regidors i gairebé un de cada dos vots del municipi, uns resultats que el fan alcalde.

El líder del PSC, Josep Coll, que pren el relleu de Teresa Ferrés va perdre tres regidors dels sis que tenia i va perdre en un municipi on havia governat històricament. Així, els socialistes van obtenir un 18% dels vots amb 1.442, això suposa gairebé la meitat de vots que el 2015.

Raimon Trujillo, al capdavant de Junts per Catalunya, va mantenir els resultats i es va quedar amb dos regidors. D'aquesta manera Trujillo aconsegueix un de cada deu suports al municipi.

D'altra banda, Roser Huete encapçala la llista de la CUP també aguanta resultats i entrarà a l'Ajuntament amb un regidor i 411 vots que suposa més d'un 5% del total de l'escrutini.

Pel que fa al PP que ha incorporat com a candidat Joan Solés, procedent d'Unió, en aquesta ocasió no va entrar al consistori i es queda sense seient.

La formació que es presenta per primera vegada Ciutadans, amb Cristóbal Posadas com a candidat, va treure un regidor amb 473 vots el que suposa gairebé un 6% dels vots totals del municipi del Baix Empordà

La nova llista independent, Som Ara Palamós, liderada per Marc Gafaro, també es va quedar sense representació i no va aconseguir entrar amb 388 vots.

Una de les altres novetats dels comicis van ser les cares noves, ja que sis dels vuits partits que es presentaven, tot i que tres no han entrat, han optat per nous candidats. D'aquests, només han repetit ERC i Junts per Palamós -la candidatura independent que va crear després de deixar Esquerra. Els resultats del 2019 deixen una victòria unànime pels republicans d'ERC.