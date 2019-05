Madrenas guanya i podria seguir en solitari o pactant amb Esquerra

Junts x Catalunya (JxCAT) va tornar a guanyar les eleccions a la ciutat de Girona tot i que amb amb nou regidors dels 27 que estaven en disputa, un menys que fa quatre anys. En segon lloc s'hi va situar Guanyem Girona amb sis representants i el PSC tercer, també amb sis regidors. Ambdós guanyen dos edils. ERC que va quedar quarta i Ciutadans cinquena, conserven els quatre i dos seients respectivament. El PP perd tots els representants. No passava des de 1983. Els resultats van moure's fins a darrera hora.

Amb aquests resultats, Marta Madrenas podria intentar revalidar l'alcaldia en solitari, com en el darrer any i mig o buscar un pacte amb algun grup afí. El que tindria més números seria ERC, tot i que caldria veure si els republicans veurien bé aquest govern de coalició o si la formació de Madrenas arribar a fer aquest plantejament. Junts x Catalunya es quedarà el número 10, Eduard Berloso, que era l'actual vicealcalde i responsable de Medi Ambient, Participació i Seguretat, entre d'altres.

L'hipotètic tripartit d'esquerres, que estaria format per PSC, Guanyem i ERC suma però és complicat que tiri endavant si es té en compte que difícilment les dues formacions independentistes voldran oferir l'alcaldia als socialistes i que els socialistes tampoc la voldran donar a Guanyem Girona.

Marta Madrenas va aconseguir la victòria tot i perdre una mica de suport electoral, si es compara amb els comicis de fa quatre anys. Aleshores, Carles Puigdemont es va imposar amb el 32,59% de vots, mentre que Marta Madrenas, en prou feines, va perdre poc menys de dos punts.

L'augment de vots de la candidatura que encapçalava Lluc Salellas, li va suposar dos edils més que quan es van presentar com a CUP- Crida per Girona i ara en tindrà sis. La formació aconseguir la segona plaça. A més a més, la candidatura ha augmentat els sufragis passant d'un 14,94% a un aproximadament un 19% dels suports electorals. La candidatura havia guanyat molt múscul gràcies a la unió de la CUP amb moltes forces d'esquerres i republicanes, així com comuns sobiranistes, i alguns tòtems veïnals.

El PSC també va fer un salt important ja que va passar de quatre a sis regidors, fet que provocarà la reentrada de l'exnúmero 2 de Carles Puigdemont. Isabel Muradàs era ara la número 6 dels socialistes. Aquest pas endavant del grup liderat per Sílvia Paneque queda constatat amb el percentatge que passa del 14,50% a un a l'entorn del 19% en quatre anys de diferència.

Esquerra va mantenir els quatre seients del mandat anterior i, per tant, els seus quatre regidors i els nou de Junts x Catalunya encara no sumarien per fer majoria absoluta però permetria dotar d'estabilitat el govern local. ERC ha caigut de la segona a la quarta posició, tot i que en percentatge no ha perdut ni un punt respecte als resultats dels anteriors comicis. Quim Ayats tenia el hàndicap de ser el cap de llista independentista menys conegut tot i haver estat, en el passat, exregidor del govern, i més recentment senador. Els republicans però tenien vent a favor gràcies a la valoració positiva de la marca a nivell català.

Ciutadans seguirà amb els dos regidors amb una bicefalia amb Daniel Pamplona i l'anterior cap de llista Míriam Pujola, tot i que perden una mica de foça ja que baixen percentualment passant del 7,55% a no arribar al 7%. Per Pamplona el repte era majúscul perquè el jove alcaldable taronja s'ha hagut de donar a conèixer en poc temps ja que Ciutadans va fer públic el seu nom fa poques setmanes.



El PP i En Comú Podem, fora

Una de les grans incògnites era saber si el PPC podria seguir al consistori tenint en compte les enquestes arreu del país i la dinàmica negativa dels populars. En en els seus cinquens comicis, Concepció Veray, es va quedar sense seient. Els populars tenien presència al plenari gironí des de l'any 1983. Els populars cauen fins a la setena posició, superats fins i tot per En Comú Podem d'Eugènia Pascual.Els comuns tornen a quedar fora del saló de plens quan havien arribat a tenir tres regidors, quan defensaven les sigles d'ICV-EUiA, hi havien arribataa formar part del govern tripartit que encapçalava Anna Pagans.