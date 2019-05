Marta Madrenas: «Defenso que un govern fort és millor, però no imprescindible»

L'alcaldessa en funcions de Girona i cap de llista de JxCat, Marta Madrenas, ara per ara no es tanca a cap opció. "Totes les fórmules són possibles perquè les he viscudes i implementades", assegura, en referència a encetar el mandat amb minoria o bé intentar tancar un pacte que li garanteixi com a mínim els catorze regidors. "És cert que defenso que sempre és més bo un govern fort, però no és absolutament imprescindible", subratlla.

"La major part de les meves etapes han estat sense majoria i he estat capaç d'arribar a consensos i acords quan ha fet falta, i això continuarà essent així", ha afegit, insistint amb el diàleg i deixant entendre que també se sentiria còmoda encarant el mandat en minoria.

D'entrada, Madrenas ja ha convocat a reunió la resta de caps de llista del consistori per explorar opcions de governabilitat. Això sí, deixa clar que "la prioritat" serà poder dur a terme el projecte de ciutat que han avalat els gironins aquest 26-M.