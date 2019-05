Más Madrid mostra la seva decepció per un resultat «que no volien»

L'alegria des de la seu de Gènova pel possible retorn del Partit Popular a l'alcaldia de Madrid contrastava ahir amb la decepció a les files de Más Madrid, el nou partit de Manuela Carmena i Íñigo Errejón. La direcció popular, després de l'enorme baixada registrada en les eleccions generals del passat mes d'abril, va voler treure pit, tot i haver perdut vots respecte als comicis de 2015 a la capital espanyola.

La formació liderada per l'alcaldessa de la capital, Más Madrid, va guanyar les eleccions municipals amb gairebé 500.000 vots, va destacar l'actual alcaldessa, després de conèixer els resultats dels comicis municipals. «Això ens satisfà, però sabem que no podrem governar i, per tant, jo no seguiré sent alcaldessa», va assegurar Carmena després d'aconseguir un total de 19 escons, insuficients per governar a la capital, on la majoria absoluta són 29. «És un resultat que no és ni de bon tros el que volíem, aquesta diferència que es preveia que podia ser determinant, doncs, ha estat determinant», va reconèixer davant els seus seguidors acompanyada de tot el seu equip, a qui va agrair el seu suport. Tot i que en cap moment va voler llançar cap retret a la candidatura Madrid en Pie, a la qual va donar suport Pablo Iglesias i que molts culpen d'haver dividit el vot a l'esquerra de la ciutat, Carmena va voler destacar que confia que Madrid segueixi sent una ciutat «progressista, oberta, solidària i participativa».

La direcció nacional del PP va destacar ahir que Ciutadans no ha assolit el sorpasso a les eleccions. El PP va muntar un escenari a ­l'exterior de la seva seu per ­celebrar que el seu candidat José Luis Martínez-Almeida, pugui convertir-se en el pròxim alcalde de Madrid, una plaça que va perdre fa quatre anys. «Gràcies als més de 380.000 madrilenys que han confiat en el Partit Popular per formar un Govern de centredreta a la ciutat de Madrid. El canvi ha arribat per quedar-se. Seré l'alcalde de tots els madrilenys», va escriure Martínez-Almeida a través del seu perfil de la xarxa Twitter.

L'actual alcalde de València, Joan Ribó, va celebrar ahir a la nit els resultats obtinguts als comicis municipals, i que a l'espera d'arribar a possibles pactes, permetran que Compromís segueixi governant a la capital del Turia. Ribó va assegurar que Compromís continuarà els propers quatre anys liderant el projecte progressista al costat del PSPV, i va lamentar que Podem surti de l'equip de govern i del consistori. La seva meta és aconseguir «una València més plural encara» amb el diàleg i la participació com a eixos. Amb la banda sonora de Retorn al futur de fons i entre aplaudiments i banderes, Ribó va esperar fins al temps de descompte per sortir a valorar els resultats. Va sortir a l'escenari acompanyat per companys com la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, i proclamat a crits de «Xé què bó, alcalde Joan Ribó», per destacar que han complert amb uns «objectius molt clars : continuar amb un projecte progressista i liderar-lo». «Demà començarem a treballar per construir un altre projecte de coalició per València», va manifestar l'actual alcalde.