Miquel Noguer (JxCat) encadena la seva tercera majoria absoluta

Miquel Noguer va revalidar la majoria absoluta a la capital del Pla de l'Estany, millorant fins i tot els resultats de fa quatre anys en percentatge de vots, tot i que no en regidors. De tota manera, els 9 edils de Junts per Catalunya a l'Ajuntament li permetran governar amb tota la tranquil·litat. És la tercera majoria absoluta consecutiva que aconsegueix Miquel Noguer.

El domini convergent a l'Ajuntament de Banyoles, que en aquesta ocasió defensava amb la marca Junts per Catalunya, s'enfrontava a una ERC que ha tornat a fer bandera de les sigles i ­recuperava candidat de quan governava la ciutat; a una nova plataforma d'esquerres, encapçalada per un regidor de la CUP; i a un altre partit de nova creació i aparició d'última hora, Convivència i Progrés, adscrit al PSC, que no es presentava a Banyoles des del 2011.

Miquel Noguer era l'únic candidat que repetia respecte del 2015, i no només ha revalidat la majoria absoluta, sinó que ho ha fet amb el 48,99% dels vots, cosa que significa que pràcticament un de cada dos votants banyolins li va donar suport.

La millora en nombre de vots experimentada per ERC no li ha servit per augmentar la representació municipal, i es quedarà amb els mateixos cinc regidors. Li van faltar només 16 vots per aconseguir un altre regidor.

Dos nous partits s'estrenaran a l'Ajuntament de la capital del Pla de l'Estany. Es tracta de Sumem Banyoles-Alternativa Municipalista, vinculat a la CUP, que hi entra amb dos regidors, i de Convivència i Progrés, que tot i haver-se apuntat a la cursa electoral gairebé al darrer moment, tindrà un regidor.

De l'anterior consistori desapareixen IC i el PP, que no han concorregut als comicis.

Les tres forces d'esquerra que estaran a l'Ajuntament banyolí no sumen per impedir que Junts per Catalunya, l'única força conservadora present a l'Ajuntament, governi plàcidament quatre anys més. Ni tan sols haurà de buscar suports puntuals per dur a terme el seu programa de govern.

Pocs casos hi ha a Catalunya d'un alcalde de capital de comarca que hagi encadenat tres majories absolutes.