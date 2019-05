Motas s'imposa a Sant Feliu, JxCat perd tres regidors i la CUP no entra

L'actual alcalde de Sant Feliu de Guíxols per la formació de Tots per Sant Feliu, Carles Motas, va tornar a arrasar a les eleccions municipals i es va postular per tornar a liderar el consistori. Amb deu regidors, quatre més que el 2015, Motas podrà governar clarament la ciutat amb pactes puntuals o amb un acord per formar govern estable només amb una altra formació. La candidata d'ERC, Sílvia Romero, va treure tres regidors, un menys que en les darreres i gairebé un 15% del vot.

El grup de Junts per Catalunya (JxCat) liderat per, Cristina Vicens, va patir la davallada més important, perdent així tres regidors.

Pel que fa al partit del PSC, encapçalat per Josep Melcior, manté els mateixos seients i es queda amb els tres que ja tenia. Melcior es va emportar més del 13% del vot amb 1.253 suports ciutadans.

Una cara nova a la política local és la líder de la CUP, Marie Fauré, que havia estat regidora a França, no va aconseguir entrar i mantenir el regidor que tenien. Altres partits que no van entrar són Ciutadans (Cs).

Pel que fa al Partit Popular (PP) liderat per Toni Sanchez, que mai s'havia presentat a les eleccions, aquesta vegada tampoc va entrar, igual que el 2015 i a diferència del 2011, on en va aconseguir un.

D'altra banda, la formació contària a la immigració i que dona suport a l'autodeterminació de Catalunya , Som Catalans, va quedar fora del consistori amb menys de 30 vots i un suport inferior a l'1%.