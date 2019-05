Els pactes decantaran l'alcaldia de Platja d'Aro cap a Giraut (JxCat) o Jiménez (PSC)

La formació de l'actual alcalde de Castell-Platja d'Aro, Joan Giraut, ha guanyat les eleccions de 2019 amb un resultat ajustat. Així, Giraut, amb 967 vots, ha perdut un regidor, en té cinc, i ha obtingut més del 25% del vot dels ciutadans. Així, l'alcaldia perilla i estarà disputada amb els socialistes.

La formació del PSC, liderada pel Maurici Jiménez en les passades ­municipals va obtenir quatre ­regidors i en aquestes n'ha obtingut cinc. Així s'ha emportat dos de cada deu vots, un total de 870. Amb aquests resultats sobre la taula, el més possible és que ambdues formacions busquin algun pacte per formar govern.

Pel que fa a ERC, encapçalada per Montserrat Rovira, manté els suports que tenia amb el mateix tant per cent de votació i repeteix els tres regidors que ja tenia. El més curiós, però, és que el suport d'ERC no seria suficient per a cap de les dues formacions capdavanteres per governar amb estabilitat.

La nova formació Som Platja d'Aro ha irromput a l'escena política local i s'ha emportat dos regidors. El partit encapçalat per Adrià Taulell no s'havia presentat abans a caps comicis i ha obtingut gairebé 300 vots de suport.

El grup de Ciutadans (Cs), liderat per José Luis Villa, que ja estava dins el consistori, ha mantingut el seu seient amb 233 vots i una mica més del 5% del total. Una altra formació que també ha obtingut un regidor és la Vall d'Aro en Comú (VAeC), que ha rebut 297 vots i ha superat el 10% del total.

Per altra banda, les formacions que es queden fora són el Partit Popular, encapçalat per Sebastián Mateo, que s'ha quedat sense cadira amb menys del 4% de suport i la formació de Podem, que es presentava per separat, que no ha aconseguit entrar amb menys del 2% del suport al municipi.

Amb aquests resultats sobre la taula, s'especula que hi podria haver pactes per fer govern amb la formació de Maurici Jiménez o amb l'equip de l'actual alcalde, Joan Giraut. De moment, les fitxes per a l'alcaldia seran entre els dos grups.