Piñeira repeteix victòria i el PP aconsegueix entrar a l'Ajuntament

Albert Piñeira, de Junts per Puigcerdà, va tornar a guanyar amb majoria absoluta al municipi amb 9 regidors (58,73% i 2.149 vots) i en va perdre dos respecte el 2015. Amb el 100% escrutat, ERC va obtenir 3 representants (26,10% i 955 vots) a l'Ajuntament de Puigcerdà i el PP, 1 (7,57 i 277).

A les eleccions de 2015, CiU, el partit de l'actual candidat de Junts per Puigcerdà, Albert Piñeira, va treure onze regidors dels tretze que conformen l'Ajuntament, amb la qual cosa ha pogut governar aquests quatre anys amb una amplíssima majoria absoluta. A més, va aconseguir un representant més respecte als comicis de 2011, on només hi havia una força a l'oposició: Endavant Cerdanya, amb tres regidors. Pel que fa a la resta de representants municipals, ERC va aconseguir un regidor el 2015 i el darrer va ser per a Reagrupament per Cerda­nya, formació liderada per Joan Carretero.