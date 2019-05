Puigdemont guanya clarament Junqueras a Catalunya

La llista de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a les eleccions europees del 26-M s'ha imposat a Catalunya amb 961.551 vots, el 28,61%, seguit del PSC, amb el 22,8% dels sufragis, i ERC, que queda en tercer lloc amb el 21,20%. Aquesta llista ha tret dos escons, de manera que l'exconseller Toni Comín també ha guanyat un lloc a l'Eurocambra.

Amb la pràctica totalitat escrutada, la llista de JxCat-Junts encapçalada per Puigdemont s'imposa a les quatre províncies catalanes i suma a Catalunya gairebé un milió de vots, mentre que el PSC, amb el ministre Josep Borrell en primer lloc de la candidatura socialista, es queda amb 742.209 sufragis, seguit d'ERC, liderada per Oriol Junqueras, amb 712.652.

En quart lloc a Catalunya se situa Ciutadans, amb el 8,62% dels vots (289.727), mentre que CeC-Podem és cinquena, amb el 8,42% (282.952), i el PP sisè, amb el 5,18% (177.604).



JxCat dobla ERC a Girona

Puigdemont també es va imposar a les comarques de Girona i ho va fer doblant la llista de Junqueras, que en aquesta província va aconseguir ésser la segona força política. El PSC, es va situar en tercer lloc, seguit de Ciutadans, Podem, PP i Vox. A tall d'exemple, l'expresident de la Generalitat va aconseguir el suport del 77% de l'electorat del seu poble natal, Amer.

L'Ambient de celebració no va trigar a esclatar a l'hotel Catalonia plaça de Barcelona, on JxCat seguia la nit electoral, quan es va anunciar la victòria de Carles Puigdemont. El President de la Generalat, Quim Torra, va lamentar que no s'hagi pogut desenvolupar la campanya «en igualtat de condicions», referint-se així a les dificultats dels polítics presos.

El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, va celebrar «l'alta participació» en les eleccions municipals i europees i va expressar «satisfacció» pel desenvolupament d'una jornada «tranquil·la i sense incidents».

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va celebrar l'increment de la participació a Catalunya a les eleccions municipals i europees i va sostenir que demostra que «estimem les urnes» i que sempre que es convoquen comicis s'hi va «massivament a votar».

La portaveu dels republicans va lamentar la situació «excepcional» i «anòmala» que ha hagut d'assumir ERC durant la campa­nya amb el cap de llista a les europees Oriol Junqueras empresonat a Soto del Real. Va dir que han volgut ser «més presents que mai» davant dels que volen «silenciar» ERC. Vilaltava va explicar que durant la trucada d'ahir al vespre de Junqueras amb l'equip d'ERC des de Soto del Real, el president d'ERC es va interessar pels resultats.

La secretària de Coordinació Executiva de Podem, Idoia Villanueva, va valorar positivament l'increment de participació a les eleccions europees. «Ens alegrem molt de l'increment de participació a les europees i confiem que serveixi per conscienciar-nos de la importància de les polítiques que s'exerceixen a Europa i que tenen a veure en el nostre dia a dia», va exposar en declaracions des del Teatre Goya de Madrid, on el partit feia el seguiment dels resultats electorals.

La cap de llista del PP a les europees, Dolors Montserrat, va dir que «està en joc el futur d'Espanya i Europa», i va afegir que Espanya ajuda a modernitzar Europa.