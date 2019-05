Quart Actiu triomfa però no arriba a la majoria absoluta per un regidor

Quart Actiu, encapçalat per Carles Gutiérrez, és la força més votada a Quart i obté 5 regidors, quedant-se a falta d'un per aconseguir la majoria absoluta. Al seu darrere s'han col·locat ERC, amb el 22,79% del total de vots i 2 regidors; el PSC amb el 17,44% de vots i també 2 regidors; la CUP amb el 10,94% de vots i 1 regidor i, per últim, JxCat també amb 1 regidor i amb un percentatge de vot del 9,70%. Aleshores, el panorama polític a Quart no acaba d'estar consolidat per la manca de majoria absoluta, situació que obre la possibilitat a què es realitzin pactes.

El nombre de candidatures que s'han presentat enguany respecte als anteriors comicis és el mateix, tot i que en comptes del PP, aquesta vegada hi participa la CUP de la mà de l'activista social Carles Serra. A tall de recordatori, Gutiérrez és alcalde des de fa 2 anys, després que el socialista Pere Cabarrocas, actual cap de llista del PSC, li cedís el lloc arran del pacte que va realitzar amb Quart Actiu en les anteriors eleccions, acordant així un repartiment del mandat.